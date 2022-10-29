29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kur

Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu

Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflarda, dil ve konuşma gecikmesi bulunan ikiz öğrencilerin sandalyeye bağlanarak işkenceye görürken, öğretmen ve kurum sahipleri ceza aldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 17:15
Takip Et

Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu

Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
+
Aa
-

Olay; 5 Ocak 2020 günü Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren özel bir anaokulunda meydana gelmişti. Okulun sınıfında çekilen birkaç kare fotoğrafta, dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikiz öğrencinin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düşmesi yer alıyordu. O gün 3 buçuk yaşındaki ikizler A.T. ve T.T'nin annesi İnci T. babası Oktay T. Bilecik Cumhuriyet Savcılığına o gün giderek şikâyetçi olmuştu. Davanın 7'inci celsesinde sanıklar öğretmen Nihal K. kurum sahipleri Gamze-Muhammed E. çiftine son sözleri sorulurken, savcı mütalaasını sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanıklara "Kötü muamele" suçundan her bir çocuk için 10 ay 12 gün ceza verirken, hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geriye bırakıldı.

"BU EZİYET KARŞISINDA ŞOK OLDUK"

İnci T, çocuklarının 29 haftalık dünyaya geldiğini bu yüzden dilde ve konuşmada gecikme yaşadıklarını söyledi. O zaman aylarca ölüm kalım mücadelesi veren çocuklarının gördüğü bu eziyet karşısında şok olduklarını belirtti.

"BU EZİYETİN BU İŞKENCENİN CEZASI VE BEDELİ BU OLMAMALI"

Baba Oktay T. ise bu cezanın içlerini rahatlatmadığı söyleyerek, "Bu eziyetin bu işkencenin cezası ve bedeli bu olmamalı. Şuan çocuklarımıza yapılanların karşısında ellerini kollarını sallayarak gezmelerinin bizi ve toplumu derinden yaraladı. Böyle bir olayda emsal bir karar çıkmasını bekledik. Suçları ispatlanan bu insanların 5 yıl suç islemedikten sonra sicillerinin bozulmamasının daha yaralayıcı" dedi.

Öte yandan, ikizlerin avukatı sanıkların 'Eziyet suçundan cezalandırılmalarını' isterken bu talep 'Red' edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adalet yandaşa işlemiyor mu acaba
29.10.2022 17:55
Merak edip okulu araştırayım dedim ve neden böyle hafif bir ceza aldıklarını anlamış oldum. Varın siz de bakın. Bilecik Özel İpekyolu Anaokulu  
 
Anaokulu merak edenler için link
29.10.2022 17:52
Bilecik Özel İpekyolu Anaokulu  
 
Doğrusu Budur
29.10.2022 17:50
Adam öldürmenin suçu yokki, işkence etmenin suçu olsun.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
3
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
4
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
5
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
6
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
7
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Macaristan'da "acil durum" uzatıldı
﻿Macaristan'da
﻿Macaristan'da "acil durum" uzatıldı
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.