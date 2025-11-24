Tekirdağ Çorlu’daki Ural Özyiğit Anaokulu 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında bir sergi düzenledi.

Anaokulunda görev yapan öğretmenler mesleğe başladıkları günden bu yana görev yaptıkları okullarda öğrencileriyle yaptıkları etkinlikler ve derslerden oluşan fotoğrafları sergilediler.













