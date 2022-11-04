AKP’de üst düzey HDP çatlağı. “Kapatılması gerekiyorsa niye Anayasayı konuşuyoruz?” diye tepki gösterdiler

İktidarın 'terörist' diye nitelediği HDP'yi ziyaret etmesi siyasilerden ve kamuoyundan tepkiyle karşılaştı. AKP içerisinde de karşı sesler yükseldi ve eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Artık bir karar vermeli.

HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli" sözleriyle AKP'ye seslendi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar da, "PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz?" ifadelerine yer verdi.

CHP'nin başörtüsü teklifi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal değişikliği çağrısı gündemdeki yerini koruyor. Bozdağ ve beraberindeki AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay’la görüşmesi AKP içerisinde de kriz çıkardı.

"DİLİNİ VE YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRMELİ"

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli" sözleriyle AKP'ye seslendi.

METİNER ZİYARETİN SIKINTI OLUŞTURACAĞINI SÖYLEDİ

Metiner, söz konusu ziyaretin parti için 'sıkıntı' oluşturacağını ifade etti.

Metiner'in paylaşımı şu şekilde:

"BU FOTOĞRAFA ÇARPIP GERİ DÖNECEK

HDP’yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP’ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek

“AK Parti karar vermeli” diyen Metiner, “HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli” ifadelerini kullandı.

AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP’ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da…

ŞAMİL TAYYAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'nin 'siyasi terörist' diye suçladığı HDP ile uzun zaman sonra ilk kez resmi görüşme gerçekleştirmesine bir eleştiri de AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

"ONLARLA NİYE ANAYASAYI KONUŞUYORUZ? "

Tayyar, Metiner'in paylaşımını alıntılayarak "Kesinlikle. AK Parti, HDP’ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.