﻿Anason hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Tatlı ve aromatik bir lezzete sahip olan anason rakı üretimi, süt ürünleri, jelatin yapımı, şekerlemeler gibi pek çok gıda alanında kullanılıyor. Anason kokusu ile sabun, parfüm ve krem gibi ürünler de yapılıyor. İşte anasonun şaşırtan faydaları…

Mikrobik etkenlerle yayılan hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan anason, virüslerin dağılımını da engeller.

Anasonun doğumu kolaylaştırıcı ve süt arttırıcı etkileri bulunur fakat bitkinin kişiye uygun olup olmadığının önce doktora danışılması gerekir.

Orta düzeyde balgam söktürücü özelliği bulunan anason kadar anason yağı da grip ve sinüzit tedavisinde de etkilidir.

Özellikle uyku problemi yaşayan kişilere iyi gelir.

Sindirim sistemini iyileştirici etkileri ile anason, kusma, mide bulantısı, ishal, karın ağrısı, gaz sorunu, spazm yaratan gaz ve gastrit gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Ayrıca, iştah arttırıcı olarak da kullanılabilir.

Katarakta iyi geldiği öne sürülen anason hastalarda sabah akşam uygulandığında rahatlama yaratır.

Yatmadan evvel anasonlu çay içimi uyku bozukluklarının yönetiminde etkilidir.

Bronşit, astım ve öksürüğün vücuttan uzaklaştırılması için faydalıdır.

Libido geliştiren afrodizyak etkili anason erkeklerin andropoz dönemlerini daha rahat atlatmalarını sağlar.

Kadınlarda adet döngüsünü düzenleyici etkilere sahip olan anason çayı aynı zamanda adet kramplarını da hafifletir.

Ağrı kesici etkisi sayesinde anason yağı pek çok romatizma ve eklem ağrısına iyi gelir.

Anason, kan basıncı seviyesini kontrol altında tutma konusunda faydalı özellikler gösterir.

Yağ hormonlarını vücut içerisinde uyarıcı etkilerle uyaran anason metabolizmayı daha hızlı çalıştırarak diyetlerde de kullanılabilir.

Anason yağı sayesinde akne ve sivilcelerin yayılması önlenebilir.

Gargara yapılarak düzenli kullanılan anason sayesinde ağızda oluşan kötü kokular ve iltihaplar giderilebilir. Bu nedenle diş ağrısına iyi gelir mi diye beklemek yerine zararı olmadığı için deneyebilirsiniz.

Anason bebek için gaz ve mide şikayetlerinde başarılı sonuçlar almayı sağlayabilir.

Anason yağının sakinleştirici ve rahatlatıcı etkileri bulunur. Sinir atakları durumunda kullanılması uygun görülür.