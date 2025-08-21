Anastasia Lyashko'nun yeni durağı Türkiye oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya'nın Chieri ’76 Volleyball takımında oynayan Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko, Karşıyaka'ya imza attı.

Geçtiğimiz sezon Kadınlar 1. Lig Final Etabı oynayarak Sultanlar Ligi’nde yer alma şansını son maçla kaybeden Karşıyaka, 2025-2026 sezonunda hedefini gerçekleştirebilmek adına kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Önce libero Alara Altundağ’ı transfer ettiğini açıklayan Info Yatırım Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Chieri ’76 Volleyball forması giyen Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile anlaşma sağladı.

4e.jpg

Dinamo Kazan altyapısından yetişen ve Rusya’da Zarechie Odintsovo ile Tulitsa Tula, Fransa’da ise Volero Le Cannet formaları da giyen 2005 doğumlu ve 197 cm. boyundaki oyuncu, yeni sezonda ilk kez Türkiye’de forma giyerek Karşıyaka’nın Sultanlar Ligi’ne yükselme yolculuğunda takıma katkı sağlayacak.

GALATASARAY'A RAKİP OLMUŞTU

Anastasia Lyashko, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Galatasaray, Chieri ile eşleşirken seride yer almıştı. Eşleşme sonucunda finale çıkan ekip, İtalyan temsilcisi olmuştu.

