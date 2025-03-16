Anatolia Musiki Ateşi Korosu, Ramazana özel konseriyle buluşuyor

Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneğinin (USAD) organizasyonunda Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Türk sanat musikisine damga vuran eserlerin seslendirileceği konserde, Anadolu'nun dört bir yanından türkülere de yer verilecek.

Konsere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Şef Tanzer Kartal, böyle anlamlı bir ayda sanatseverlerle buluşacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ramazanın, maneviyatın yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir ay olduğunu dile getiren Kartal, bu ayın ruhuna uygun, geleneksel Türk müziğinin en nadide eserlerinden oluşan özel bir konsere hazırlandıklarını söyledi.

Musikinin, insan ruhunu besleyen, derin düşünce ve duygulara sevk eden bir sanat dalı olduğunu ifade eden Kartal, "Ramazan ayı da manevi bir arınma ve huzur dönemi olduğu için musiki bu ruhu çok daha güçlü bir şekilde yaşatabiliyor. Biz de bu konserle, izleyicilerimize ramazanın manevi iklimini daha yoğun hissettirmek istiyoruz." dedi.

USAD Genel Başkanı Haydar Erseven de konserin manevi ve kültürel önemine dikkati çekerek, "Ramazan, yalnızca ibadet ayı değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerlerimizin yeniden hatırlandığı, paylaşımın ve birlikteliğin güçlendiği özel bir dönemdir. Geleneksel müzik, yüzyılların ortak hafızasında yer eden, manevi derinliği olan bir sanat eseridir. Biz de bu etkinliği destekleyerek ramazanın manevi atmosferini daha güçlü şekilde hissetmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.