Anatolian Journal of Medical Sciences ilk sayısıyla yayında

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan “Anatolian Journal of Medical Sciences” başlıklı bilimsel derginin ilk sayısı yayımlandı.

Uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Anatolian Journal of Medical Sciences, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ile Sağlık Bilimleri ve çok disiplinli alanlarda özgün araştırma makaleleri, derleme çalışmaları, olgu sunumları ve editöre mektup türlerinde İngilizce bilimsel çalışmaları kabul etmektedir.

Dergi, yılda üç sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) olarak yayımlanacak olup, düzenli aralıklarla güncel bilimsel çalışmaların araştırmacılarla buluşturulmasını hedeflemektedir.