Anatolian Journal of Medical Sciences ilk sayısıyla yayında

Kaynak: Haber Merkezi
Anatolian Journal of Medical Sciences ilk sayısıyla yayında

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan “Anatolian Journal of Medical Sciences” başlıklı bilimsel derginin ilk sayısı yayımlandı.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan “Anatolian Journal of Medical Sciences” başlıklı bilimsel derginin ilk sayısı yayımlandı.

Uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Anatolian Journal of Medical Sciences, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ile Sağlık Bilimleri ve çok disiplinli alanlarda özgün araştırma makaleleri, derleme çalışmaları, olgu sunumları ve editöre mektup türlerinde İngilizce bilimsel çalışmaları kabul etmektedir.

Dergi, yılda üç sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) olarak yayımlanacak olup, düzenli aralıklarla güncel bilimsel çalışmaların araştırmacılarla buluşturulmasını hedeflemektedir.

Son Haberler
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı