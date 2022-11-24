﻿Anayasa çiğnenemez

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden 2 ay önce 21 Nisan 2018'de, "Erdoğan seçilirse son dönemi olacak" başlığı ile anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkra hükmünü yazdım.

O günden, bugüne eski adalet bakanları ve anayasa hukukçusu profesörlerin, "Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan 3. Kez aday olamaz" görüşlerine yazılarımda yer verdim.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Halk TV canlı yayınında çok açık ve net şekilde yazdıklarımı teyit etti ve benim gibi o da CHP ve İYİ Parti liderlerine çağrı yaptı.

İşte o söyleşi:

- Küçükkaya: Önümüzde seçim var, Mayıs'ın ortası ya da Bahçeli'nin dediği gibi 18 Haziran'da. Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olur mu?

Özdağ: "Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz. Millet ittifakı ile Cumhur İttifakı'nın aday göstermesi gerekiyor.

- Küçükkaya: Beraber mi aday göstermeleri gerekiyor?

Özdağ: (Gülerek -OU) Şöyle ,Erdoğan 2 defa cumhurbaşkanı oldu, bir daha Cumhurbaşkanı olamaz. Seçimlerin tekrarlanması durumu olabilir, erken seçim diye bir şey yok anayasada. Seçimler tekrarlanırsa en az 360 oy lazım mecliste. 360 oy Cumhur ittifakında yok. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki;

- 'Mağdur görünmesin diye Erdoğan'ı 360'a tamamlamasına yardımcı olacağız...!

Aytun Çıray da bunu iyi Parti adına şöyle söyledi;

- 'Biz de destek olacağız…'

Bu demektir ki 6'lı masa kendi adayını belirlemeden, Cumhur İttifakının adayı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını belirliyor."

- Küçükkaya: Sizin tavrınız nedir?

Özdağ: "Seçimler 18 Haziran'da olur, Erdoğan aday olamaz. Şimdi biz bunu söylediğimizde diyorlar ki;

'Erdoğan her halükarda aday olur…'

Peki nasıl olur? Diyorlar ki;

'Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın adaylığını kabul eder…'

Önemli not: Bunu İsmail Küçükkaya da FOX TV'de söyledi. Mehmet Tezkan ve Deniz Zeyrek de Fatih Altaylı da yazdılar.

Bazı siyasetçiler de bu görüşü tekrarlayınca ben de 23 Mart 2022'de, "AKP ve MHP'yi biliyoruz da siz gazetecilere ne oluyor? Başlıklı yazımda onları eleştirdim ve anayasaya sahip çıkmaya davet etti.(OU)

- Küçükkaya- Özdağ söyleşisine devam ediyorum:

Özdağ: "Yüksek Seçim Kurulu bunu yaparsa anayasayı ihlal etmiş olur. Buradan sesleniyorum Yüksek Seçim Kurulu üyelerine;

Bunu yaparsanız sizi yargılarız yarın. Biz değil, hukuk devleti yargılar yarın."

- Küçükkaya: Sayın Bahçeli bu senaryolara itiraz ederek, 'Böyle bir şey yok' falan dedi. Siz diyorsunuz ki 2 kere cumhurbaşkanı seçildiği için Erdoğan aday olamaz.

Özdağ: "Ben demiyorum, anayasa diyor."

- Küçükkaya: Tamam, Erdoğan'ın adaylığına geçit verirse YSK…

Özdağ: "CHP ve İYİ Parti diyor ki; 'Biz vermezsek, 360'ı tamamlamazsak YSK verir, zaten verir…'

Tamam versin YSK o zaman. YSK hakimleri anayasayı çiğnesin, zamanı gelince de bu YSK hakimleri kirli referandumu yapanlar gibi yargılansın."

- Küçükkaya: Peki, şöyle olsa, diyelim ki muhalefet de destek verse, 'Mağduriyet kozu olmasın' diye…

Özdağ: "Ne mağduriyeti?"

- Küçükkaya: Erken ya da seçimlerin yenilenmesi kararı alsalar Nisan ayında…

Özdağ: "Bir dakika. Erken seçim yok, seçimlerin yenilenmesi var. Ekrem İmamoğlu mesela seçimlerin yenilenmesi ile bir ay sonra kazandı. Önünde 5 yıl var. Seçimlere bir ay iki ay kala seçimler yenilenir mi kardeşim?

Bunu neden istiyor Erdoğan?

Çünkü kendisi de biliyor ki zamanında seçimde kendisi aday olamayacak.

Aday olabilmesi için millet ittifakının desteğine ihtiyacı var. Kendisi 18 Haziran'da aday olamayacağını çok iyi biliyor.

Onun için biz de CHP ve İYİ Partiye sesleniyoruz."

- Küçükkaya: Ne diyorsunuz?

Özdağ: "Diyoruz ki; 360'ı sakın tamamlamayın, Erdoğan aday olmasın…"

- Küçükkaya: Enteresan…

Özdağ: "İki stratejik teklifimiz var bizim. Bir; Mansur Yavaş aday olsun. İki; Erdoğan aday olamaz."

- Küçükkaya: Bu Mansur Yavaş'ın adaylığında hala ısrar ediyor musunuz*

Özdağ: "Ediyoruz. Bakın Erdoğan aday olamaz. Erdoğan Yüksek Seçim Kurulunun anayasayı çiğnemesi ile aday olursa gayrimeşru aday olur.

Kazansa bile meşru değildir. Anayasa olarak meşru değildir.

Muhalefetin görevi Yüksek Seçim Kuruluna, 'Nasıl olsa anayasayı ihlal edip' deyip 'onlar ihlal etmesin biz Erdoğan'a yardımcı olalım' demek değildir.

Siz mevcut anayasayı savunacaksınız, ruhunu da savunacaksınız.

Muhalefetin görevi budur.

Hadi bunu yapmadınız.

Seçimlerin Nisan veya Mayıs'ta yapılması neden konuşuluyor şimdi?

Nisan ve Mayıs'ta yapılırsa bu Erdoğan'ın çıkardığı son seçim yasası hükümlerine göre yapılacak."

- Küçükkaya: Bana bir genel başkan söyledi. Altılı masada, 'seçim Mart'ta yapılabilir' demiş.

Özdağ: "Burada esas mesele şu. Erdoğan zamanında yapılacak seçimde bir daha aday olamaz.

Erdoğan'ın adaylığına hiçbir şekilde muhalefetin onay vermemesi lazım.

CHP ve İYİ Parti eğer Erdoğan'ın adaylığını onaylayacak şekilde 360'ı tamamlarlarsa arkalarından kimse şöyle söylemesin:

'Sayın Baykal neden sen görüştün, onay verdin de milletvekili yaptın.

(Erdoğan'ın yasağının kaldırılmasına mecliste destek veren dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ı kastetti - OU)

Baykal'ın iyi niyetli teorisi şuydu:

Dışarıda kalıp kahraman olmasın, mecliste olup yıpransın…

Bu şimdi daha kötüsü, daha kötüsü olur…"

Diyorum ki;

Anayasaya sahip çıktığın için teşekkürler Ümit Özdağ.