Anayasa hukuku dersi

İstanbul Barosu olağanüstü genel kurulunda açılış ve kapanış konuşmaları yapan Baro Başkanı ve Anayasa Hukuku uzmanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun görüşleri ne yazık ki medyada yeterince yer almadı.

Her iki konuşmanın çarpıcı bölümlerini özetleyerek sunuyorum:

“Anayasa bilimini yadsıma: Üçlü birleşme ve tehlikeli ayrışmalar, yürütme ve devlet yönetiminin anayasal olarak tek kişide toplanması, aynı kişinin parti genel başkanlığına gelmesi, devleti ve yürütmeyi parti hâkimiyeti altına soktu.

Kişi- Parti- Devlet birleşmesi, kişinin devleti partileştirmesi ve iktidarı kişiselleştirmesi sürecine ivme kazandırdı.

Devlet aygıtını partizanlaştırma süreci giderek ivme kazandı:

Devlet kurumları, partinin ideolojik aygıtları haline getirildi.

Parti-devlet başkanlığı birleşmesi, demokratik toplum düzenini zedeledi:

Bu süreçte, 2017 değişikliği ve uygulaması, anayasal açıdan şu üçlü tabloyu ortaya çıkardı:

Demokratik hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler, büyük ölçüde demokratik hukuk devleti gereklerin yansıtmaktadır.

Devlet yönetimine ve özellikle yürütmeye ilişkin hükümler, çoğunlukla otoriter nitelik taşımaktadır.

Fiili ve keyfi, daha çok uygulamaya ilişkindir.

Bunun anlamı, demokratik olmayan Anayasa’nın emredici ve yasaklayıcı hükümlerine uyulmuyor olmasıdır.

Hal böyle olunca, demokrasi alanı tek kişi iradesi ve siyasal çizgisi ile belirlenmektedir.

“Hukuk, toplumsal yapının omurgasıdır.” (Del Veccio, 1952)

Anayasa ise, hukukun omuriliğidir.

Hukuk, toplumsal yapının omurgası olduğuna göre, hukuk güvenliği yoksa toplumsal barış da yoktur.

Güncel Türkiye’nin büyük sorunları, kabaca şu üç başlık altında toplanabilir:

Hukuk ve siyaset ayrışması, Erkler Birleşmesi, Anayasa’ya saygı sorunu

Bu üç büyük sorunun savunma üzerinde etkisi ise, onarımı zor bozulmalar ve ihlallere yol açmaktadır.

Bu çerçevede;

En çok ihlal edilen hak; adil ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkıdır.

En çok bozulan üçlü; sav + savunma + hüküm dengesidir.

En büyük mağdur edilen; Yoksul halktır.

Bütün bunların sonucu,

Özgürlük ve hak ilkelerinin istisnaya dönüşmesi,

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ihlallerinin yaygınlaşması,

Adalet yerine adaletsizliğin hakim olmasıdır.

Hukuk kirletildi, siyaset kirletildi, iktisat da kirletildi.

O nedenle biz özellikle hukukçular olarak kavramlara esir düşmemek durumundayız.

Ben milli bir kişiyim. Aynı zamanda ilerici bir insanım.

Ben muhafazakarım, ama aynı zamanda devrimciyim.

Muhafazakarım; tarihsel, kültürel ve doğal değerlerimizi sahiplenmek konusunda sonuna kadar mücadele etmeye hazırım, mücadele ediyorum;

Aynı zamanda devrimciyim, direnme hakkını savunacak derecede.

Ben ülkemizde ulusalım, yasama, yürütme, yargı üçlüsünde hemen her alanda görev yaptım onurla.

Aynı zamanda Fransa Cumhuriyeti, karşılaştırmalı hukuka ve Türk-Fransız hukukuna katkıda bulunmam nedeniyle en üst devlet nişanı verdi.

Uluslararasıcıyım aynı zamanda, ulusal olduğum gibi, ulusalcı olduğum gibi hiç kuşku yok.

Yerelim ben yerelim, memleketim belli Artvin.

Dolayısıyla ben bunlarla övünüyorum.”

Değerli okurlarım,

Değerli hocam Kaboğlu ile övünüyorum ve verdiği anayasa hukuku dersi üzerine diyorum ki;