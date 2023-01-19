﻿Başörtüsü teklifi görüşmeleri başladı

Başörtüsüne ilişkin 3 maddelik anayasa değişikliği teklifinin komisyon görüşmeleri başladı. Değişikliğin mecliste kabul edilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu nedenle muhalefet partilerinin tavırları önemli. Muhalefetin komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinde nasıl tutum takınacağı merak konusu.

AK Parti, teklifin Genel Kurul'da referandumsuz geçebilmesi için siyasi partilerin mutabakata varmasını hedefliyor.

TEKLİFTE NELER VAR?

Teklif, anayasanın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24 ve “ailenin korunması”na ilişkin 41. maddesinde değişiklik öngörüyor.

AKP kaynaklarının BBC'ye verdiği bilgiye göre 24. maddeye iki fıkra ekleniyor.

Buna göre “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz” hükmü yer alıyor.

İkinci fıkrada ise “dini inancı” nedeniyle tercih ettiği kıyafet veya başını örtmesi nedeniyle kadınlara ayrımcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor:

“Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile hak ve hürriyetleri kullanmaktan veya kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabii tutulamaz.”

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Ekim'de bir video tweet yayımlayarak başörtüsü tartışmalarını ortadan kaldırmak için yasa teklifi vereceklerini açıklamıştı.

Teklif, 4 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. İkisi yürürlük ve yürütme maddesi olmak üzere toplam 3 maddelik kanun teklifinin birinci maddesinde şu hüküm yer almıştı:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Gelin başörtüsü konusunda çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" demişti.