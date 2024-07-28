Anayasa Mahkemesi Başkanının torunu camdan düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anayasa Mahkemesi Başkanının torunu camdan düştü

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, 2. kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evlerinde cam kenarında kendi kendine oynayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu K.Ö. dengesini yitirerek açık olan pencereden aşağı düştü. İkinci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareket edemedi. Küçük çocuğun düştüğünü gören anne hemen 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan çocuk, ilk olarak İznik Devlet Hastanesi'ne, sonrasında da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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