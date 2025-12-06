Türkiye Varlık Fonu, hem Meclis denetimi dışında kalması hem de büyük borçlanma yetkisi ile sürekli tartışmaların odağında yer alıyordu.

Turkcell, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Türk Hava Yolları ve Çaykur gibi farklı sektörlerden 34 şirketi bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu Hazine garantisi altında borçlanmaması ve sınırsız borçlanma yetkisi sık sık tepki çekiyordu.

TEPAV, kasım ayında yayınladığı yazıda Varlık Fonu’nun sınırsız borçlanma yetkisi nedeniyle ‘paralel hazineye’ dönüştüğünün altını çizdi.

CHP, defalarca yaptığı açıklamalarda Varlık Fonu’nun denetimsizliğine vurgu yaparak nasıl borç sarmalına dönüştüğünü vurguladı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Ancak Anayasa Mahkemesi, Varlık Fonu hakkındaki ‘şeffaflık’ tartışmalarına son verecek kararı verdi. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Varlık Fonu Meclis denetimine tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., Türkiye Varlık Fonu (TVF) veya taraflarca kurulan ve kurulacak şirketlerin veya alt fonların, "kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıklarının" da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından denetlenmesi kararı verdi.

AYM, ayrıca TVF’nin kontrolündeki şirketlerin kamu şirketleri için geçerli olan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalardan “muaf” olacağına dair yasa hükmüne de son verdi.

VARLIK FONU’NUN İKİ YETKİSİ İPTAL EDİLDİ

DW’den Alican Uludağ’ın incelediği, 5 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, AYM TVF’nin iki yetkisini iptal etti.

İptal kararları, 19 Ağustos 2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "Muafiyet ve istisnalar" başlıklı 8'inci maddesine yönelik oldu.

Mahkeme, maddenin 4'üncü fıkrasında TVF kontrolündeki şirketlerin kamu şirketleri için geçerli olan mevzuat ve kısıtlamalardan muaf olacağına ilişkin iptaline karar verdiği hüküm şu şekilde oldu:

"Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket veya Türkiye Varlık Fonu tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonlar ile bunların bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile bunların bağlı ortaklıkları hisse devir tarihinden itibaren kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi değildir."

AÇIK DENETİM VE ŞEFFAF MALİ DÜZEN

İptal kararındaki hükmün Anayasa'nın 2'nci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olduğu” ilkesine açıkça aykırı olduğu vurgulanırken, değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

" Öte yandan kamu kaynağı kullanan idare, kurum ve kuruluşların mali işlemlerinin denetlenmesi anılan kaynağın kamu yararına uygun kullanılması ve esas sahibi olan topluma hesap verilmesini sağlamak bakımından demokratik devlet ilkesinin gereğidir. Başka bir ifadeyle demokratik devlet denetime açık ve şeffaf bir mali düzen kurmak, kişilerden kamu gücü kullanılarak toplanan vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle yaratılan kaynağın kamu yararına uygun şekilde harcanmasını güvence altına alan yöntemleri geliştirmekle yükümlüdür."

“DEMOKRATİK DEVLET İLKELERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR”

6741 sayılı Kanun ve gerekçesi dikkate alındığında, TVF’nin KİT ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarından farklı bir şekilde yapılandırıldığı anımsatılan kararda da “TVF’nin amacını gerçekleştirebilmesi ve etkin işlem yapabilmesinin farklılığı gerekli kılabildiği kabul edilebilir ise de anılan fonlar, şirketler ve bağlı ortaklıklar bakımından tabi olunacak mevzuat ve uygulanacak hükümler yönünden genel bir çerçevenin çizilmediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda kural belirlilik, öngörülebilirlik ve demokratik devlet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" değerlendirmesine yer verildi.

Böylece bu şirketler de KİT mevzuatına tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi, kanunun "Muafiyet ve istisnalar" başlıklı 8'inci maddesinin 5'inci fıkrasına 2022'de eklenen şu hükmün de Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi:

"Şirketin, Türkiye Varlık Fonunun veya bunlar tarafından hâkim hissedar olarak kurulan ve kurulacak şirketlerin veya alt fonların; kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları hakkında ise bu fıkradaki Kanunlardan 6362 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Kanun haricindekiler uygulanmaz."

TBMM DENETİMİ DIŞINDA BIRAKILMIŞTI

İptal edilen bu düzenleme de TVF'nin "kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları" Sayıştay Kanunu'nun arasında bulunduğu 18 kanundan muaf tutulmuş ve TBMM denetimi dışında bırakılmıştı.

Bu düzenlemenin, Anayasa'nın 165'inci maddesindeki "Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir" hükmüne aykırı olduğu belirtildi.

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "Denetim" başlıklı 6'ncı maddesinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve bunun tarafından kurulacak diğer şirketler, TVF ve TVF bünyesinde kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabi tutuluyordu. Yasa uyarınca hazırlanan denetim raporları, her yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülüp denetleniyordu.

ŞİRKETLER VE ALT FONLARA DA DENETİM

AYM kararında, getirilen düzenlemeyle TVF'ye bağlı "diğer şirketler ve alt fonlar ile bağlı ortaklıkların anılan denetimin kapsamında" kaldığı anlatıldı. AYM, kalan bu şirketler için de denetim istedi:

"…bu şirketlerin, alt fonların ve bağlı ortaklıkların TBMM tarafından denetlenmesini sağlayacak, kamu kaynaklarının kamu yararına uygun şekilde kullanılmasını güvence altına alan etkin bir denetim sisteminin düzenlenmesi anayasal bir zorunluluk olup dava konusu kuralla söz konusu şirketler, alt fonlar ve bağlı ortaklıklar 6085 ve 3346 sayılı Kanunların hükümlerinden muaf tutulmakla birlikte kuralda ya da başka bir kanunda anılan denetimin nasıl yapılacağı ile usul ve esaslarına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme de öngörülmemiştir."