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Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor! AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu yarın görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu yarın esastan görüşecek.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 14:08
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Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu yarın esastan görüşecek. Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor

Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor! AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu yarın görüşecek
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Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, yarınki Genel Kurul gündeminde karara bağlayacak.

İptal istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

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