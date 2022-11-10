Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik sınavını iptal mi etti? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

2022 Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi olacak sorusu günün en çok araştırılan konusu oldu. Peki, Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik sınavını iptal mi etti?

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için açılan davanın Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesi öncesi konuşan Prof. Dr. Lale Karabıyık, "Eğer yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilirse 19 Kasım’daki sınav iptal olacak. Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için 8 Nisan 2022’de Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin açtığı iptal davasını 9 Kasım’da esastan görüştü. Konuya ilişkin konuşan CHP Bursa Milletvekili ve CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, "Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenliğin tekrar bir sınava bağlanması ve bir taraftan da öğretmenlerin özlük haklarının sınav sonuçları ile iyileştirilmesi son derece yanlış. Eğer yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilirse 19 Kasım’daki sınav iptal olacak. Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" dedi.

Bu açıklama sonrasında sınavın iptal olup olmayacağı merak edildi. Sınavın iptaline ilişkin açıklamaya ilişkin gözler MEB'e çevrildi.

MEB'den söz konusu sınav hakkında iptal ya da erteleme konusunda bir açıklama yapılmadı.

ANAYASA MAHKEMESİ NE KARAR VERDİ?

Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmek üzere gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi.

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin başvurusunu, Genel Kurul gündemine aldı.

Kanuna ilişkin iptal istemini ele alan Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.