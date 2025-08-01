Anayasa Mahkemesi yok hükmünde

O kadar suçlu ki Halkın Kurtuluş Partisi ve Genel Başkanı Nurullah Efe tahmin dahi edemezsiniz.

Genel Başkanları Efe ile HKP’liler 2014’ten bu yana şu sloganı bas, bas bağırıyorlar;

“Diplomasız Erdoğan…”

Bitmedi bir çarpıcı sloganları daha var;

“Masayı devirecek soru; Tayyip diploman nerede?”

Bitmedi bir de Yunan işgali altındaki 20 Türk adası ve 2 kayalık için dediler ki;

“Ege adaları vatan toprağıdır işgal edilemez...”

17- 25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluklar için savcılıklara başvurular da yaptılar;

“Hesap ver Erdoğan…”

15 Temmuz’u da atlamayarak 3 cilt kitap yayınladılar:

“Kanunsuzlar 1- 2- 3…”

2018 ve 2023’te tüm muhalefet partileri sineye çekmişken Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi YSK’ya başvurdular:

“Diplomanın aslını iste, fotokopi diplomayı da Erdoğan’ın adaylığını da kabul etme…”

Toplamda 555 suç duyurusu ve dava açtılar.

HKP, 1 Ocak 2014'te MİT’e ait olduğu iddia edilen TIR’lara ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efgan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında “şikayet” yaptı ve bu inceleme hâlâ devam ediyor.

Bu da partinin web sitesine kondu.

Bu başvuruya karşı Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinde Genel Başkan Efe aleyhine dava açıldı.

Kararının gerekçesi ise çok ilginç idi:

“UCM’ye yapılan başvuru, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efgan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a hakarettir.”

HKP’nin UCM’ye yapılan başvuruyu dava konusu yaptığında Erdoğan Başbakan idi sonra Cumhurbaşkanı oldu.

Dava, “Cumhurbaşkanına hakaret” olarak dönüştü.

Mahkeme bu gerekçe ile 18 Ekim 2023 gün ve 2021/776 Esas ve 2023/1192 sayılı kararıyla Nurullah Efe’yi 1 yıl 5 ay 15 gün hapse mahkum etti, Yargıtay kararı onadı.

Siyasi partiler yasasına göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının (YCB) Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir dava açmalı ve Efe’nin aldığı siyasi yasak nedeniyle genel başkanlığının düşürülmesini istemeliydi.

Yargıtay Başsavcısı merhum Sabih Kanadoğlu’nun AYM’ye başvurusu ve sonucu böyle olmuştu.

Bazı hatırlatmalar yapayım.

Devlet Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi kapatılsın” demişti.

AYM’nin Can Atalay’ın milletvekili olması için aldığı kararlara Başkanı Muhsin Şentürk olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi uymadı, AYM’nin 9 üyesi suçlandı.

Şentürk mükafat olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Gelelim Başsavcı Muhsin Şentürk’ün HKP’ye gönderdiği şu kararına;

Tarih: 11/07/2025, Sayı: 51047475/2025-1047 Konu : Adli sicil kaydı

“15/06/2025 tarihinde yapılan 6. Olağan Kongrede Genel Başkan olarak seçilen Nurullah Efe’nin (T.C. Kimlik No…) güncel adli sicil kaydının incelenmesinde Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/10/2023 gün ve 2021/776 Esas, 2023/1192 Karar sayılı ilamı ile mahkum edildiği anlaşılmakla;

Anılan mahkumiyet kararının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. maddesi kapsamında siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden bulunduğu görüldüğünden, ilgilinin parti kurucu üyeliği, parti üyeliği ve buna bağlı olarak parti organındaki görevleri sonlandırılarak partiniz sicil kaydına işlenmiştir. Bilgilerinize rica olunur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı (V) Salih Çiman.”

AKP için hukuk, HKP için hukuk böyle tecelli edince sonuçta şu oldu:

Başsavcı Şentürk Anayasa Mahkemesi’ni HKP ve Can Atalay kararlarıyla;

Yok hükmünde yaptı.

Değerli okurlarım,

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