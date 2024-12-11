Anayasa Mahkemesi’nden iki siyasi parti için suç duyurusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi’nden iki siyasi parti için suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bazı siyasi partilere ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre iki siyasi partinin 2020 yılına ait mali hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler, AYM'nin incelemesine konu oldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı siyasi partilerle ilgili mali denetim kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı.

Kararlara göre, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Adalet Birlik Partisi, 2020 yılına ait kesin hesap dosyalarında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi parti teşkilat listesinde aktif olarak görülen bazı illere ilişkin kesin hesap cetvellerini Mahkeme’ye sunmadı.

OYBİRLİĞİYLE ALINAN KARAR

AYM, "ilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılmasını" gibi durumları, denetim ve inceleme süreçlerini engelleyen eylemler olarak değerlendirdi.

Bu gerekçelerle, söz konusu partilerin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

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