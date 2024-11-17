Anayasa Mahkemesi'nden İmamoğlu'na umut veren karar

Anayasa Mahkemesi, tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilmesinin hak ihlali olduğuna dair verdiği karar ile gözleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘Ahmak Davası’na çevirdi. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, bu kararı değerlendirirken, AYM’nin benzer durumdaki davalarda hukukun üstünlüğünün nasıl uygulanacağını gösterdiğini ve bunun önemini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi, bir bireysel başvuru sonucunda hakim değişikliği nedeniyle tanıkların yeniden dinlenmesi gerektiğine hükmetti. Bu kararın İmamoğlu’nun yargılandığı davanın seyrine nasıl etki edeceği merak konusu oldu. İmamoğlu, 4 Kasım 2019 tarihinde yaptığı bir basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmekle suçlanıyor.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İmamoğlu’nun avukatları, hakim değişikliği nedeniyle müvekkillerinin savunma hakkının kısıtlandığını öne sürdü. Mahkeme, 14 Aralık 2022'de İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. Avukat Polat, İstinaf Mahkemesi’ne yaptıkları başvurularda yüzyüzelik ilkesinin ihlal edildiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, davanın siyasi bir nitelik taşıdığını belirterek, adil yargılanma hakkının önemine dikkat çekti. İmamoğlu, savunma hakkının verilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından hukukçular, bu kararın İmamoğlu'nun davasında nasıl bir etki yaratacağını değerlendirdi. CHP’li yetkililer de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirterek, AYM kararının uygulanmasını talep etti. Kemal Polat, AYM’nin kararının Ahmak Davası’nda da dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, işlemlerin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.