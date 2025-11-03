Yanardağ, TELE1 kanalının eski genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "casusluk" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında hedef alınmıştı.

20 Haziran 2023'te TELE1 stüdyosunda Abdullah Öcalan ile ilgili yorumlarında bulunan Yanardağ, "silahlı terör örgütü propagandası" ithamıyla 26 Haziran'da gözaltına alınmış ve mahkeme huzurunda tutuklu yargılanma kararıyla Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti.

Merdan Yanardağ 101 gün sonra tahliye olmuştu.

Yanardağ'ın hukuki ekibinin bireysel başvuru dilekçesi üzerine toplanan AYM heyeti, gazetecinin ifadelerinin örgüt şiddeti veya baskıyı yüceltmediğini belirterek, suç isnadının somut delillerle desteklenmediğini tespit etti. Bu bulgular ışığında, tutuklama işleminin temel hakları zedelediği sonucuna varıldı.

MLSA'da yayımlanan bilgilere göre, AYM'nin bu yöndeki hükmü, Yanardağ'ın özgürlük hakkının ihlal edildiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Olayın kökenine inildiğinde, Yanardağ TELE1 programında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yoktur, kaldırılması lazım” ve “Çünkü Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen, son derece zeki birisidir”

Bu sözler sonrası hızlı bir şekilde harekete geçen yetkililer, Yanardağ'ı "silahlı terör örgütü propagandası" ile "suç ve suçluyu yüceltme" suçlamalarıyla karşı karşıya bırakmış, iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce onaylanmıştı. Mahkeme, 4 Ekim 2023'teki ilk celsede "terör örgütü propagandası" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, aynı seansta tahliye emri imzalamıştı.

Gazetecinin avukatları, bu cezaya karşı istinaf yoluna başvurmuş; dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde inceleme aşamasında bekletiliyor.

AYM'nin karar metninde, Yanardağ'ın sözlerinin bağlamı dikkate alındığında şiddet, baskı veya tehdit unsurlarını teşvik etmediği vurgulanırken, suçlu olduğuna dair somut şüphe oluşmadığına işaret edildi. Bu nedenlerle, tutukluluk halinin kişi özgürlüğü ve güvenliği ilkesini ihlal ettiği resmen tescillendi.

NE OLMUŞTU?

