Anayasa Mahkemesi'nden pavyon kararı

Anayasa Mahkemesi, Ankara'nın Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi Talatpaşa Bulvarı'nda pavyon olarak faaliyet gösteren bir şirketin başvurusunu sonuçlandırdı.

Karara göre, Talatpaşa Bulvarı'nda oturan vatandaşlar tarafından, bölgede bulunan eğlence mekanlarından rahatsız oldukları yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonuna, Ankara Valiliğine ve Ankara Büyükşehir Belediyesine çeşitli tarihlerde başvurular yapıldı.

Konu hakkında TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin 25 Haziran 2010 tarihli karar alındı, ayrıca konunun incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kamu idareleri ile birlikte ortak bir çalışma yapılarak, Ankara Valiliği bünyesinde "Talatpaşa Bulvarı'ndaki Eğlence Mekanlarına İlişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (TBEMİK)" kuruldu.

Komisyon, 31 Mayıs 2011 tarihli kararıyla eğlence mekanlarının kapanış saatinin 04.00 olarak düzenlenmesine karar verdi, anılan karar Çankaya Belediye Başkanlığına da bildirildi.

Belediye tarafından, vatandaşların şikayetleri ve TBEMİK kararı doğrultusunda, Çankaya Belediye Encümeninin 21 Haziran 2011 tarihli kararıyla başvurucu şirketin işlettiği pavyonun da aralarında bulunduğu Talatpaşa Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinin 08.00-05.00 arasında olan çalışma saatleri, 08.00-04.00 olarak değiştirildi.

İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇTI

Başvurucu, çalışma saatini bir saat kısaltan encümen kararının iptali istemiyle Ankara 8. İdare Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, 31 Ocak 2013’te davayı reddetti. Gerekçeli kararda mahkeme, Talatpaşa Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinin kapanış saatlerinin 05.00'ten 04.00'e çekilmesinin mevzuatın tanıdığı yetki çerçevesinde, kamu yararı amacıyla yapıldığını ve hukuka aykırı olmadığını vurguladı.

DANIŞTAY DA REDDETTİ

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı incelen Danıştay 17. Dairesi de 13 Nisan 2018’da idare mahkemesinin kararını onadı. Karar düzeltme talebinin de Danıştay tarafından reddedilmesi üzerine başvurucu, 10 Ağustos 2021’de bireysel başvuruda bulundu.

Bazı işyerleri için münhasır çalışma saatleri belirlenmesinin eşitlik ilkesine aykırı olacağını iddia eden başvurucu ayrıca, aynı bölgede bulunan sadece dört işletmenin kapanış saatinin değiştirilmesinin, diğer işletmelerin kapanış saatinin değiştirilmemesinin hakkaniyete aykırı olduğunu ileri sürdü.

ŞİKAYETİ AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN BULDU

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun, "kendisiyle aynı durumda bulunan başka bir işletmeye yönelik farklı değerlendirme yapıldığını, içtihat farklılığı nedeniyle haksızlığa uğradığını" ileri sürdüğünü belirtti. Yargı mercilerinin somut olayın niteliğine bağlı olarak farklı değerlendirmeler yapabileceğine dikkati çeken Yüksek Mahkemenin kararında, şunlar kaydedildi:

"Başvuruya konu mahkeme kararında, Talatpaşa Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinin kapanış saatlerinin 05.00'ten 04.00'e çekilmesinin mevzuatın tanıdığı yetki çerçevesinde ve kamu yararı amacıyla yapıldığı belirtilerek dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı görülmektedir. Mahkemenin bu değerlendirmesinin hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasına yönelik olup, bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik oluşturan bir unsur içermediği anlaşılmaktadır. Başvurucunun ileri sürdüğü iddiaların delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının yorumlanmasına ilişkin olduğu, mahkeme kararlarında bariz takdir hatası veya açık keyfilik oluşturan bir durumun da olmadığı dikkate alındığında ihlal iddialarının kanun yolu şikâyeti niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvurucunun şikayetinin açıkça dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvurunun bu kısmının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir."

Başvurucunun, "yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği" iddiasını da inceleyen Anayasa Mahkemesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddialarıyla ilgili Tazminat Komisyonuna başvuru yolu tüketilmeden yapılan başvurunun incelenemeyeceğini hatırlattı.