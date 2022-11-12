﻿Anayasa var mı? Uygulanıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı uydurulan ucube tek adam rejiminin Ağustos 2018'den bu yana 4 yıllık döneminde Anayasa hükümleri uygulanıyor mu?

Haydi madde madde inceleyelim?

Madde 6 - Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

-Doğru mu? Hayır…

Madde 7 - Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez.

-Cumhurbaşkanı yasa hükmünde kararname çıkartmıyor mu?

-Meclis'in kabul ettiği İstanbul Sözleşmesini cumhurbaşkanı tek imza ile iptal etmedi mi?

-Meclis bütçe yapıyor, denetliyor mu? Hayır…

Madde 9 - Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

-Yargı bağımsız ve tarafsız mı? Hayır…

-Yargı siyasi kararlara imza atıyor mu? Evet…

Madde 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

-Herkes eşit ama AKP ve MHP'liler daha eşit değil midir? Evet…

Madde 12 - Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

-İşliyor mu? Hayır…

Madde 13 - Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

-Kanunsuz sınırlamalar var mı? Evet…

Madde 14 - Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

-Kullananlara göz yumuluyor mu? Evet…

Madde 16 - Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

-Sığınmacılar için kanunla sınırlama var mı? Hayır…

Madde 19 - Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

-Mahkemeler uzun süreli tutuklamalar ile hürriyetimizi kısıtlamıyorlar mı? Evet…

Madde 22 - Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

-Sansür yasası ile haberleşme hürriyeti sınırlanıp sosyal medya haberleşmesine hapis cezası getirildi mi? Evet…

Madde 24 - Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

-Alevilikteki başlıca ibadet mekânı olan Cem evleri Diyanet kapsamına alınıyor mu? Hayır…

Madde 24 - Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

-Halifelik isteyenler var mı? Evet.

-Diyanet Başkanlığı ve dince kutsal sayılan camiler siyasetin arka bahçesi haline getirildi mi? Evet…

-Siyasi çıkar için Kürtçe Kur'an dağıtılmadı mı? Evet…

Madde 25 - Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

-Düşünce ve kanaatlerini açıklayan; Siyasetçiler, sanatçılar, amiraller, gazeteciler, fırıncılar, sivil toplum temsilcileri gözaltına alıp, tutuklanıp suçlanmıyor mu? Evet…

Madde 26 - Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

-Toplu basın açıklamaları yapanlar polis tarafından engellenmiyor mu? Evet…

-Düşünce ve kanaatlerini açıklayan gazeteciler, yazarlar hedef gösterilip saldırıya uğruyorlar mı? Evet…

Madde 27 - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

-Sanatın içine tükürenler, heykelleri söktürenler var mı? Evet

Madde 28 - Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

-Açılan davalarla, yapılan gözaltı ve tutuklamalarla basın hür mü? Hayır

-RTÜK tarafından sansür ediliyor mu? Evet…

Madde 31 - Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir.

-Siyasi partiler TRT, Anadolu Ajansı gibi haberleşme ve yayım araçlarından iktidar ile eşit şekilde yararlanıyorlar mı? Hayır…

-Seçime girme hakkı olan siyasi partilere ve liderlerine haberlerinde yer veriyor mu? Hayır…

Madde 34 - Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

-Toplantı ve yürüyüşler polis tarafından sürekli engelleniyor mu? Evet…

Madde 36 - Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

-Adil yargılanma var mı? Hayır…

Anayasanın bu 36 maddesi uygulanıyor mu? Hayır…

Yarın yazımın devamında anayasanın diğer maddelerinin değerlendirmesi var mı? Evet…