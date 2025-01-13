Anayasaya aykırı 3 kez seçilen Erdoğan 4. Kez aday…

2002’de Genç Parti mitinglerinde sahneye çıkıp milyonlarca lira kazanmıştı.

Cem Uzan 22 Temmuz 2007 seçiminde İbrahim Tatlıses’i Genç Parti'den İstanbul Milletvekili adayı yaptı.

Tatlıses başbakan Erdoğan’ı ve iktidarını çok sert eleştirdi:

“Vatandaşım işsiz güçsüz evinde oturuyor. Kimse kalkıp bu devirde iş vermiyor. Ama buna karşılık evde yemek bekleyen, bir lokma ekmek bekleyen çoluk çocuk var.

Sen buna rağmen kalkıp dilenmiyorsun ama bu Hükümet seni dilenci gibi görüyor. (Başbakan Erdoğan- OU)

Yazın ortasında çuval, çuval kömürlerle, bir paket makarnayla, bir torba pirinci alıp kapını çalıyor seni dilenci yerine koyuyor.

Eğer senin bir çuval kömüre, bir paket makarnaya ihtiyacın varsa seni ona bunlar mahkum etti şimdi de oy istemeye geliyorlar.

Genç Parti'den aday oldum. Türkiye'nin neresinden oy atarsanız atın Genç Parti'ye attığınızda bana oy vermiş olacaksınız.”

İzmir için Erdoğan’ın “Gavur İzmir” dediğini vurgulayan Tatlıses şöyle devam etmişti:

''Bir Başbakanın konuştuğunu tartması gerekiyor.

Sen 'gavur' demekle sadece İzmir'e değil, Müslüman olmayanlara da kötülük ediyorsun. İzmir, Türkiye'nin yıldızı bir kenttir.

Bunları seçimlerde sandıkla birlikte denize atın, sandık kırılır Allah'tan belki de yüzerek kurtulurlar.”

Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin çocuklarının 600 dairesi olduğu şeklinde haberler çıktığını hatırlatan Tatlıses şöyle eleştirmişti:

''Bir evde hırsız varsa o evin iflah olması mümkün değil. Birbirlerine düştüler. Bir Bakan'ın oğlunun 600 dairesi varmış, bu nereden çıktı. 4.500 sene çalışsan bu kadarını alamazsın.

Ben Türkiye'nin en çok kazanan sanatçısıyım, 600 dairem yok.”

Cem Uzan yurt dışına çıkıp Genç Parti oy kaybedince İbrahim Tatlıses fırıldak gibi döndü:

"Kim ne derse desin umurumda değil, Erdoğan beni nereye çağırırsa giderim. Ölene kadar da yanındayım."

AKP'nin Şanlıurfa kongresinde, "Ölene kadar sizinle birlikteyiz" diyen Tatlıses, Erdoğan'a sordu:

"Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız?"

Erdoğan'ın bu soruya yanıt verdi:

"Sen varsan, varım"

Ve anlaşıldı.

28 Mayıs’ta YSK sayesinde Anayasal meşruiyeti olmadan aday olup 3. Kez seçilen Erdoğan 4. Kez adaylık peşinde.

Erdoğan ya erken seçim ya da öne alınmış seçim planlıyor.

Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan’ın YSK kararı ile bir kez daha aday olması mümkün değil.