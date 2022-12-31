-Anayasayı çiğneme, aday olma Erdoğan…

Bu gece saatlerimiz 00.00 olduğunda bilin ki çok ama çok kötü geçen yıllarımızın sonlanmasının başlangıcı 1 Ocak 2023, sonlanması ise iradenizle 18 Haziran 2023 olacak…

Umudun başlangıcının saati sıfır-sıfır olacak…

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için geri sayım başlayacak…

18 Haziran 2023'te büyük Türk Milletinin güçlü iradesi ile seçim sandıklarında vereceği oylarla;

-Ucube Tek Adam Rejimi yıkılacak,

-Yargı özgürleşecek,

-Yasama güçlenecek,

-Yürütme şeffaflaşacak,

-Tek kişinin iradesinde olan "Yasama, Yürütme ve Yargı" erkleri bağımsız kuvvetler haline gelecek,

-Savcı ve hâkimlere siyasi baskı sonlanacak,

-Medyaya ve gazetecilere yönelik tüm baskılar kalkacak,

-İfade özgürlüğü engellenmeyecek,

-Sendikal haklar kullanılabilecek,

-Hak hukuk ve adalet yerli yerine oturacak,

-İhalesiz tahsisler dönemi kapanacak,

-5 müteahhit değil, hak eden müteahhit kazanacak,

-Uyuşturucu ve kara para ile mücadele dönemi başlayacak,

-Devleti yönetenler, sarayın emir kulu değil, milletin hizmetkârı olacak,

-Türkiye yeniden laik demokratik sosyal ve hukuk devleti olacak…

-Türkiye'de kavga dönemi, milleti ayrıştırma ve ötekileştirme dönemi bir daha açılmamak üzere kapanacak.

20 yılın haksızlık ve hukuksuzlukların hesabı bağımsız ve tarafsız yargı tarafından tek tek sorulacak.

Eğer tüm bu gelişmelerin olmasını istiyorsanız o halde sizlere de büyük görevler düşüyor.

Ucube Tek Adam Rejiminin yarattığı enflasyonu, hayat pahalılığını özellikle AKP ve MHP seçmenlerine anlatacaksınız.

Her biriniz 6'lı Masa'nın liderleri gibi 5,5 ay çalışacaksınız ki 18 Haziran 2023'ten sonra huzura kavuşabilesiniz…

Çünkü demokrasinin sahibi sizsiniz. Sizler sahip çıkacaksınız…

Çünkü millî egemenliğin sahibi sizsiniz. Sizler sahip çıkacaksınız…

Sayın Recep Tayyip Erdoğan;

20 yıldır ülkeye iyisiyle kötüsüyle hizmet ettin.

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Amerika ve FETÖ ile birlikte Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk, Şike kumpası kurulmasına öncülük edip tüm o davaların savcısı oldun.

Devletimizin sırlarının bulunduğu Kozmik Oda skandalına onay verip, FETÖ terör örgütü eli ile Amerikan istihbaratının eline geçmesine neden oldun.

FETÖ'cüleri devletin her kademesine yerleştirip, Türkiye'yi sarsan 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsüne neden oldun.

"Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım" diyerek Arap Baharı'na destek verdin, Suriye politikan sonucu 6 milyon sığınmacıyı Türkiye'ye alıp, 100 milyar doları Türk milletine değil, onlara harcadın.

Yargıyı siyasetin baskısı altına aldın.

Yasamayı sarayın egemenliğine bağladın.

Yürütmeyi keyfi şekilde liyakatsiz kadrolarınla doldurdun.

"Ekonomistim" diyerek milletin anasını ağlattın…

Anayasa'nın 101. Maddesinin 2. Fıkrasının, "Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünü 2007'de anayasaya sen koydun. 2010 ve 2017 anayasa değişikliğinde de uyudun ya da hukukçuların seni uyuttu farkına varmadın.

Şimdi 3. kez aday olabilmek için Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasayı çiğneyerek adaylığını onaylamasından medet umma, YSK üyelerini de zor hatta suçlu duruma düşürme.

Zaten diploman konusunda mahkemeler hâlâ devam ediyor ki yeni bir skandala tevessül etme.

YSK'ya adaylığını kabul ettirirsen ve ola ki seçilirsen bil ki sadece Türkiye'de değil dünyada meşruiyeti tartışılan bir cumhurbaşkanı olursun.

Türk demokrasisine ve Türkiye'nin hukuk devleti imajına uluslararası arenada çok büyük darbe vurursun.

Eğer YSK, 3. kez adaylığını kabul ederse seçim meydanlarında muhalefet partilerinin seçimleri kazanması için de çok büyük koz verirsin.

-"Milletin değil YSK'nın adayı" damgası yersin.

-"Anayasaya aykırı aday" damgası yersin.

-"Hukuku çiğneyen aday" damgası yersin.

Tüm muhalefet liderleri bu sloganı seçim meydanlarına kullanacaklardır.

Anayasaya aykırı aday olursan bil ki seçimleri peşinen kaybetmiş olursun.

Etrafındaki hukukçulara asla inanma.

Senin yerine geçmek için her türlü siyasi atağı yapan bakan ve genel başkan yardımcılarına inanma.

Anayasayı al, baştan sona oku.

Eğer aday olmanın yolunu bulacağın bir hüküm varsa bana da gönder.

-Anayasayı çiğneme, aday olma Erdoğan…

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın Ali Babacan, Sayın Gültekin Uysal, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Mithat Sancar:

Son demeçlerinizle anladım ki 7 Nisan-18 Haziran arasında Cumhur İttifakı'ndan seçimlerin yenilenmesi talebi gelirse reddedeceksiniz.

Haklısınız. Erdoğan'ın şahsı için Meclis böyle bir erken seçim kurnazlığına alet edilmemeli.

Ancak 18 Haziran'da zamanında yapılacak seçim için de YSK'ya şu tavrı koymalısınız:

-Erdoğan'ın 3. kez adaylık için yapacağı başvuru anayasaya aykırıdır kabul edilemez…

Elbette kabul etmeyerek, anayasaya sahip çıkmalısınız.

-Muhalefet partileri Anayasaya sahip çıkmayacaklar,

-Anayasanın çiğnenmesine tepki göstermeyeceklerse,

Yaptığınız siyaset inandırıcı olur mu?

Çok açık ve net söylüyorum;

-Partili seçmenlerinizden bile oy kaybedersiniz…

20 yıldır AKP iktidarının, 2018'den bu yana Cumhur İttifakı iktidarının yaptıkları anayasa ihlallerine onay vermiş olursunuz.

Ve 2023…

Değerli okurlarım,

Yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, başarılı nice güzel yıllar diliyorum.