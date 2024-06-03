Ancelotti Arda Güler'e evladı gibi sarıldı. Madrid onları izledi

Real Madrid, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalde Borussia Dortmund'u 2-0 yenip, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. İspanyol devi 15. kez dev kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid'de bu akşam kutlama zamanıydı. Taraftarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nu taraftarıyla birlikte yaşayan Real Madrid'de, Ancelotti ile milli futbolcumuz Arda Güler ilginç bir diyalog yaşadı.

Kutlamalara damga vuran bu anda; Ancelotti, taraftarlara seslenerek "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.

Ancelotti konuşması bitince Arda Güler'e sıkı sıkı sarıldı. Bu görüntüler hem İspanya hem de Türkiye'de gündem oldu.