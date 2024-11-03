Ancelotti, Arda’nın formunun neden düştüğünü buldu. Özel görüşme yaptılar

Real Madrid’de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler’in performansındaki ciddi düşüş dikkat çekiyor. Sezon başından bu yana çıktığı maçlarda gol ya da asist katısı veremeyen genç yıldız İspanyol basınında da gündemin üst sıralarına yerleşti.

Gelen son haberlere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda’nın performansının neden düştüğünü buldu. İtalyan teknik adam, Arda’nın medya baskısı nedeniyle formdan düştü.

ARDA İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI



Ancelotti’nin bu nedenle Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Ancelotti, bu görüşmede, "İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İspanyol basınındaki haberde ayrıca Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği kaydedildi. Takıma yardım edebileceğini düşünen milli futbolcunun da potansiyelini göstermek istediği vurgulandı.



BU SEZON 292 DAKİKA OYNADI



The Athletic de geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Arda Güler'i bırakma niyeti olmadığını duyurmuştu. Real Madrid'in, La Liga'daki diğer kulüplerden gelen taleplere "Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa, bu Arda olmayacak" şeklinde yanıt verdiği yazılmıştı.



Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 11 maçta 292 süre buldu.