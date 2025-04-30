Ancelotti büyük krize neden oldu! Herkes imzayı atmasını bekliyordu ama…

Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona’nın gerisinde kalması ve Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi sonrası Ancelotti döneminin son bulması bekleniyor. İtalyan teknik adamın Brezilya Milli Takımı ile anlaşma aşamasına geldiği ve işin sadece imzaya kaldığı belirtilirken bir kriz çıktığı öğrenildi.

Marca’da yer alan habere göre Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yetkililer ile görüşmek ve sözleşme imzalamak için pazartesi günü Londra'ya gitti. Bu görüşmede sözleşme imzalamayan Ancelotti, daha sonra Madrid'e döndü.

Ancelotti ve Brezilya arasında görüşmeleri yürüten menajerler, deneyimli teknik adamın Madrid'e döndükten sonra Brezilya için imza atmasını bekliyordu ancak Ancelotti'den şok bir hamle geldi.

İtalyan teknik adam, menajerlere Brezilya Milli Takımı için gelen bu teklifi kabul etmediğini ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirdiğini bildirdi.

Carlo Ancelotti'nin, Suudi Arabistan'dan yıllık 50 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve rakamın göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

Ancelotti'nin ayrıca menajerler ile yaptığı görüşmede Real Madrid'den haziran ayında ayrılamayacağını ve ağustos ayında kulüpten ayrılabileceğini söylediği belirtildi.

Brezilyalı yöneticilerin, Ancelotti'nin Real Madrid'den haziran ayında ayrılmak için izin aldığını düşündüğü ve deneyimli teknik adamdan gelen bu cevapların ardından büyük bir şok yaşadığı kaydedildi.