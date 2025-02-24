Ancelotti forma vermeyi unuttuğu Arda Güler için konuştu

Kaynak: AA
Ancelotti forma vermeyi unuttuğu Arda Güler için konuştu

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, son üç haftada görev vermediği milli futbolcu Arda Güler için konuştu.

Ancelotti, La Liga'nın 25. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İspanyol bir gazetecinin, son haftalarda forma şansı bulamayan ve Girona maçında ısınmaya bile gönderilmeyen Arda ile ilgili "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki sorusu üzerine İtalyan teknik adam, "İyi ve oynamaya hazır." diyerek çok kısa bir cevap vermeyi tercih etti.

SON OLARAK 5 ŞUBAT'TA OYNADI

La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında oynayan ve 6 maçta ilk 11'de çıkan Arda Güler, Real Madrid'de toplamda 605 dakika süre aldı. 25 Şubat'ta 20 yaşına girecek olan Arda, Real Madrid'de bu sezon oynanan tüm maçlarda en fazla süre alan futbolcular sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

Arda Güler, son olarak 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.

Son Haberler
Köfte diye vatandaşa yedirmişler! Dışarıda yemek yiyenler dikkat
Köfte diye vatandaşa yedirmişler! Dışarıda yemek yiyenler dikkat
Manisa’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Manisa’da zincirleme kaza: 1 yaralı
İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı
Hatay'da gün batımındaki renkler büyüledi
Hatay'da gün batımındaki renkler büyüledi
Ahmet Çakar'dan Slavko Vincic iddiası
Ahmet Çakar'dan Slavko Vincic iddiası