Ancelotti gözünü kararttı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'un rekoruna talip oldu.

Ancelotti gözünü kararttı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İspanyol devinin Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, İtalyan teknik adam için tarihi bir yere sahip oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı bu karşılaşmada 190. kez Devler Ligi'nde sahaya çıktı.

Ancelotti böylece, Manchester United'in efsane teknik direktörü Alex Ferguson'a ait olan rekora ortak oldu.

1 MAÇI KALDI

Ünlü çalıştırıcı, 17 Mayıs'ta Manchester City ile oynayacakları rövanş maçında kulübede yer alması durumunda, Şampiyonlar Ligi'nde en çok görev yapan teknik direktör unvanına sahip olacak.

63 yaşındaki teknik adam, Devler Ligi'ndeki ilk deneyimini 17 Eylül 1997'de Parma'nın başında Sparta Prag'a karşı yaşadı.

İtalyan çalıştırıcı kariyerinde Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Napoli ve Real Madrid'ın başında çıktığı 190 maçta, 108 galibiyet, 41 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

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