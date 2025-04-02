Ancelotti hakim karşısına çıktı: Vergi kaçırmakla suçlanıyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti vergi kaçırma suçlaması ile yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İtalyan teknik adam duruşma öncesinde yaptığı açıklamada duruşmaya anlaşma yapmak için değil ifade vermek için geldiğini kaydetti.

Ancelotti mahkemede yaptığı savunmada iddiaları reddederek suçsuz olduğunu söyledi.

Ancelotti, Real Madrid'deki ilk döneminde 2014'te 386 bin 361 avro, 2015'te 675 bin 718 avro olmak üzere toplamda 1 milyon 62 bin avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Savcılık, İtalyan teknik direktör için 4 yıl 9 ay hapis cezası ile vergi borcunun vergi dairesi tarafından haciz yoluyla tahsil edilmesini, cezalarla birlikte toplamda 3 milyon 186 bin 237 avro ödemesini talep ediyor.

İspanya'da geçmişte aralarında teknik direktör Jose Mourinho, futbolculardan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Arda Turan gibi isimlerin de olduğu futbol dünyasından çok sayıda isim vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanmış, daha sonra maliye ile anlaşarak para cezası ile yasal süreci kapatmıştı.