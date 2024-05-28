Ancelotti kapıları kapadı

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Ancelotti kapıları kapadı

Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti, son durağının Real Madrid olduğunu açıkladı.

Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler’in de top koşturduğu Real Madrid’in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, futbol kariyeriyle ilgili önemli bir kararı duyurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, kariyerinin son durağının Real Madrid olduğunu ve bu kulüpte emekli olmayı planladığını açıkladı.

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64 yaşındaki İtalyan teknik adam, “Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunan Carlo Ancelotti, bu kupalardan 2'sini Real Madrid'in başında kazandı.

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Çalıştırdığı takımlarda 9 kez şampiyonluk yaşayan Carlo Ancelotti, 2 kez de yılın teknik direktörü unvanını aldı. 64 yaşındaki Ancelotti, Real Madrid'in yanı sıra Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern Münih, Napoli ve Everton'da da görev yaptı.

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