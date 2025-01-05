Ancelotti kararını verdi. Arda Güler dahil 5 oyuncunun adını saydı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yaron deplasmanda Deportiva Minera ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Carlo Ancelotti, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

TSİ 21:00'de başlayacak karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Ancelotti, Deportiva Minera maçında fazla süre alamayan oyunculara şans vereceğini bildirdi.

AS'ta yer alan habere göre ise milli futbolcu Arda Güler de Deportiva Minera maçına ilk 11'de başlayan isimler arasında olacak.

Deneyimli teknik adam, kalede Andriy Lunin'e şans vereceğini ve Courtois'nın dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ancelotti'ye Real Madrid'in bu sezon kaçırdığı penaltılar da hatırlatıldı. İtalyan çalıştırıcı, penaltı kullanacak olası isimler arasında Arda Güler'in adını da saydı.

Ancelotti konuyla ilgili "Buna her maçtan önce karar vereceğim. Vinicius Jr, Bellingham, Mbappe, Modric veya Arda Güler olabilir" ifadelerini kullandı.