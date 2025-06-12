Ancelotti keşfetti: Çöp toplamaktan Brezilya Milli Takımı'na

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Brezilya milli takımının başına geçen Carlo Ancelotti, ilk maçında Ekvador ile 0-0 berabere kaldıktan sonra ikinci maçında Paraguay'ı 1-0 yenerek Dünya Kupası vizesini aldı.Ancelotti'nin Brezilyasında ülkede pek de tanınmayan Alexsandro Victor de Souza Ribeiro da görev yaptı. İtalyan teknik adam onu Real Madrid'in Lille'e 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçında görmüştü.

1999 doğumlu stopere hayran kalan Ancelotti, ilk iş olarak onu Brezilya milli takımına dahil etti. Bununla da yetinmedi ilk 11'e koydu.

Marquinhos'la birlikte stoper tandemini oluşturan Alexsandro'nun oynadığı iki maçta da Brezilya gol yemedi. Ki bu sezon eleme turlarında Brezilya ilk kez üst üstü iki maçı gol yemeden kapatmış oldu.1.92'lik stoper, topla en çok aksiyonu tamamlayan Brezilyalı oyuncu olurken en çok top kesme yapan ikinci oyuncu oldu. 166 pasta 154 başarıya ulaştı. 16 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.

Brezilyalıların bile haberinin olmadığı bir oyuncuyu keşfedip milli takıma kazandıran Carlo Ancelotti övgüleri aldı.İşin ilginç yanı Alexsandro gençlik döneminde Vinicius Jr. ile birlikte Flamengo'nun kadrosundaydı. Ancak Flamengo onu beğenmeyip kadro dışı bırakmıştı. Sokakta satılıcılık yaptı, çöpten kutu toplayıp sattı.

1,5 yıl boyunca hiçbir kulüp ona yüz vermedikten sonra Portekiz'den bir üçüncü lig kulübü onu kadrosuna kattı. Praiense, Amora ve Chaves'in ardından Lille'e transfer olduğunda kendisi için ödenen para sadece 2 milyon euro'ydu.