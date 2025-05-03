Ancelotti Real Madrid’den ayrılacak mı? 26 Mayıs’ı işaret etti

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti’nin sezon sonunda ayrılacağı yönünde çıkan iddialar gündemdeki yerini koruyor. İtalyan teknik adamın Brezilya Milli Takımı’ndan ve Suudi Arabistan’dan teklifler aldığı belirtiliyor. Hatta çıkan son haberde Brezilya ile imza aşamasına gelmesine rağmen son anda kriz çıktığı ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’den gelen cazip teklifi değerlendirmeye alacağı vurgulanmıştı.

Son olarak ezeli rakibi Barcelona’ya Kral Kupası finalinde kaybeden Ancelotti takımdaki geleceği hakkında konuştu. Kulüpte kalıp kalmayacağını 26 Mayıs’ta açıklayacağını belirten tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

“Bugünü düşünüyoruz, ne olursa olsun sonuna kadar, maçın son saniyesine kadar savaşabileceğimizi düşünüyoruz. Zorluklara rağmen, bu hafta çok sayıda eksiğimiz vardı, kazanabileceğimize inanıyoruz. Sadece her maça hazırlandığımı hissediyorum, bu da bize bu lig için daha fazla mücadele etme fırsatı veriyor.

Ben iyiyim, anladığım kadarıyla benim geleceğim hakkında konuşmak istiyorsunuz, bu sizinle benim aramda bir iletişim eksikliği. Ne yapmam gerektiğini, ne yapacağımı ve ne yaptığımı gayet iyi biliyorum, ki bu da bugün geleceğim hakkında konuşmak değil. Bugün sizi hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum ama umurumda değil."

REAL MADRİD’DEN AYRILACAK MI?

“Söylemeyeceğim, ne olacağını bilmiyorum ama her şeyiyle harika bir veda olacak, kulüple geçirdiğim altı yılda hiç kavga etmedim ve ne zaman olacağını bilmediğim son gün de etmeyeceğim. 25 Mayıs da olabilir, 2026 da...

Kulüple harika bir ilişkim var, bu haberlerin arkasında kulüp yok ve bunların çoğu doğru değil.”