Ancelotti, Real Madrid’den ayrılacak mı? İspanyol basını yerden yere vurdu

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’e elenmesi sonrası Teknik Direktör Ancelotti’nin geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan İtalyan teknik adamın, Şampiyonlar Ligi defterinin kapanması ile birlikte takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.

Daha önce takımda kalacağı konusunda açıklamalar yapan Ancelotti, Arsenal maçı sonrasında dikkat çeken sözler söyledi. Tecrübeli teknik adam, Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid’in başında olup olmayacağı konusunda belirsiz konuştu.

Ancelotti’nin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Denedik. Gelecek sezon nerede olacapım? Bilmiyorum ve bilmek istemiyorum. Çok bir dönem geçirdik. Futbolda mutlu ve üzgün iki bölüm var. Bugün üzüldük, mutlu olmaya alışmıştık. Sezon sürüyor, henüz bir şey bitmedi. Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak mıyım? Şu an bununla ilgili konuşamam. Kulüp değişiklik kararı alırsa buna saygı duyarım ve teşekkür ederim."

İSPANYOL BASINI YERDEN YERE VURDU

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid’in Arsenal’e karşı oyununu ve Teknik Direktör Ancelotti’yi yerden yere vurdu.

AS gazetesi bugünkü sayısının manşetinde maçla ilgili "Bu sadece bir rüyaydı" başlığını kullandı. Maça ilişkin internet sitesindeki haberde ise "Muhteşem bir başarısızlık. Arsenal maçında kaleye sadece 5 şut çekildi." denildi.

Marca ise bugünkü kapağında, "Hiçbir şey oynamadan mucizeler gerçekleşmez" ifadeleri kullanıldı.

Mundo Deportivo'daki maç haberinde, "Arsenal, Bernabeu'da baskın düzenleyerek Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nden eledi" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer İspanyol gazetesi El Pais, Real Madrid-Arsenal maçı için şu ifadeleri kullandı:

"Ve bu hikaye sona erdi: Arsenal, geri dönüşe yaklaşamayan Real Madrid'i yendi."