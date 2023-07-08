Ancelotti sonrası Arda Güler'in geleceği ne olacak. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Sonunda Arda Güler’in yeni adresi belli oldu. Real Madrid’e gitti. Bonuslar ile beraber 30 milyon euro’ya. Başka takımlar için bu bedel sudan ucuz olsa da bizler için everest dağı kadar bir para.

Arda’nın transferi tam bir yılan hikayesine dönüştü. Sezon ortasından itibaren Barcelona ve diğer takımların ilgisi hiç kesilmedi. Barcelona hatta Deco’yu gönderdi İstanbul’a. Bir sonuca varılmadı. Ali Koç, Arda’yı ikna etmek istedi. E yine olmadı. Demek ki kafesten uçacak kuş baya büyükmüş. Fenerbahçe yönetimi zaten hep peşindeydi Arda’nın. Jorge Jesus’un da güvenmesiyle sezon içinde kendisini 2 sezon öncekinden daha iyi bir şekilde herkese sundu.

Sonra ne mi oldu? Bizler için gurur oldu. Fakat bazıları var ki hiç sormayın. Sosyal medyayı ayağa kaldırdılar. Arda’yı ihanetle suçladılar. Bir şeylerin farkında olan taraftarlar hariç, çoğu kesim hep duygusal davranır. Tamam; Arda Güler, çok iyi bir oyuncu. Oyun içinde skor katkısı yapabilecek düzeyde artık. Fakat, oyuncu gitmek isterse gider. Bu kadar basittir.

Olan oldu ve önümüze bakmamız lazım. Arda Güler, dün öğlen saatlerinde imzasını attı, tanıtımını yaptı. Şimdi ise önünde büyük bir gelecek var. Hem onun elinde hem de Real Madrid’in. Carlo Ancelotti nasıl kullanacak Arda’yı? Herkes merak ediyor.

Bir de herkesin merak etmediği ve bilmediği kısım da var. Şimdi bu sene Ancelotti’nin son senesi. Brezilya Federasyon Başkanı, 2024’te İtalyan hocanın Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceğini açıkladı. Başına sonrasında kim gelecek. Arda Güler’i nasıl kullanacak? Daha doğrusu Arda Güler, 2023-2024 sezonunu Real Madrid’te tamamladı diyelim. Sonraki teknik direktör nasıl kullanacak onu. Önümüzdeki zaman gösterecek onu.