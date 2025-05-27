Ancelotti'den itiraf: 34 Brezilyalı çalıştırdım, sadece biriyle sorun yaşadım

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olan Carlo Ancelotti, bugün düzenlenen törenle imzayı attı.

İtalyan teknik direktör Globo Esporte'ye de özel açıklamalarda bulundu.

Birlikte çalıştığı Brezilyalı futbolcularla ilgili düşünceleri sorulan Ancelotti, Ronaldo Nazario için, "Teknik olarak muhteşemdi ve dünyanın en komik insanlarından biriydi" dedi.

"En profesyonel olanı Cafú. Ve en komik olanı... Çok sayıda var. Militao beni çok güldürüyor, Vini de öyle" diyen Ancelotti, "Örneğin Vini, benim için çok çok mütevazı bir adam. Bu yüzden onlardan övgüyle bahsediyorum çünkü hepsiyle çok iyi bir ilişkim oldu, hepsi beni tebrik etmek ve şans dilemek için aradı" diye konuştu.

Kariyeri boyunca 34 Brezilyalı futbolcuyu çalıştırdığını belirten Ancelotti, "Bunlardan herhangi biriyle sorun yaşadığımı düşündüğümde, hiç sorun yaşamadığımı düşünüyorum. Belki bir tanesiyle ama size söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.