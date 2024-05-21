Ancelotti'nin Arda Güler'e hayran kaldığı görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Aytunç Akın
Ancelotti'nin Arda Güler'e hayran kaldığı görüntüler ortaya çıktı
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Villarreal karşısında attığı goller sonrası verdiği tepkiler yayınlandı. Ancelotti, Arda'ya hayran kaldı.

İspanya La Liga'da şampiyon olan Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla ilgi odağı oldu.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası kadroda yer alan ancak süre alamayan Arda, takımın şampiyonluğu garantilemesinin ardından bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

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Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son haftalarda şans verdiği Arda Güler, ağları sarsmayı başardı.

Real Madrid'in La Liga'da Villarreal deplasmanında oynadığı maçta 90 dakika forma giyen milli futbolcu, 14. dakikada ve 45+2'de attığı gollerle maça damgasını vurdu.

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ANCELOTTI HAYRAN KALDI
4-4 berabere biten maç sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in attığı gollere verdiği tepkiler paylaşıldı.

Ancelotti Arda Güler'in attığı ilk golden sonra öğrencisini alkışladı. İkinci golünden sonra ise Arda'ya gülümsedi ve baş parmağını kaldırarak tebrikte bulundu.

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''ÖZEL BİR YETENEK''
Ancelotti, maç sonrası Arda Güler'i överken, "Arda bugün hücumda özel şeyler gösterdi. Kaleye yakın olduğunda daha efektif oynuyor. Az şut sayısıyla çok gol attı. Özel bir yetenek." dedi.

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''SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYDİ''
Arda Güler'in ise süre almadığı zamanlarda Ancelotti'nin kendisiyle konuştuğunu söyleyerek, "Benimle sürekli iletişim halindeydi. Çalışmaya devam etmemi, zamanımın geleceğini söyledi. Bana çok yardımcı oldu. Şükürler olsun ki süre bulup gol atmayı başarıyorum." ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ BİR SEZON SONU
Real Madrid ile ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, takım ile en az süre alıp en çok gol atan futbolcu olarak dikkat çekti.

Ligde çıktığı 12 maçta 6 gol atan Arda, 70,7 dakikada bir gol bulmayı başardı.

Sezonun geride kalan kısmında 10 La Liga maçında oynayan 19 yaşındaki genç yıldız, bu maçın ardından ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarttı.

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