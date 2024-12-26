Ancelotti’nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Arda Güler’in yeni hocası kim olacak?

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Ancelotti’nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Arda Güler’in yeni hocası kim olacak?

Real Madrid’de Teknik Direktör Acelotti’nin sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni hoca için çarpıcı bir isim gündeme geldi. İspanyol basını, Arda Güler’in yeni hocasının kim olacağını yazdı.

Real Madrid’de son dönemin en başarılı teknik adamlarından Carlo Ancelotti’nin sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başından bu yana yaşanan sakatlık problemleri, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük düşüş ve Arda Güler ve Endick gibi genç oyuncuların az forma şansı bulması nedeni ile İtalyan teknik adamın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid’in Ancelotti’nin yerine belirlediği bir numaralı alternatif Xabi Alonso oldu. İspanyol teknik adamın, futbolculuğunda formasını giydiği Real Madrid’e gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Ancelotti'ye ise şimdiden Roma'nın ilgisi olduğu belirtildi. İtalyan devi, Real Madrid'den sonra emekli olacağı yönündeki söylentilerine rağmen Ancelotti'ye, onu motive edecek bir proje sunarak ikna etmek istiyor.

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