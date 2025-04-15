Ancelotti’nin oğlu Arda ile görüştü: Oyununa güvenimiz tam

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Ancelotti’nin oğlu Arda ile görüştü: Oyununa güvenimiz tam

Real Madird’de geleceği tartışma konusu olan Arda Güler, Ancelotti’nin oğlu ve yardımcısı Davide ile görüştü. Davide Ancelotti’nin milli oyuncuya “Oyununa güvenimizin tam” dediği öğrenildi.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, La Liga’da Alaves’i mağlup ettikleri maça ilk 11’de başladı. Beklentilerin altında forma şansı bulabilen milli oyuncu 63 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Bellingham’a bıraktı.

Sezon başından bu yana takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda çok sayıda iddia ortaya atılan genç oyuncu yaptığı son açıklamada Real Madrid’den ayrılmak istemediğini ifade etmişti. Ancak Arda için özellikle İngiltere, İtalya ve Almanya’dan talipler olduğu belirtiliyor.

Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek genç oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti’nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti, Arda Güler ile görüştü.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Ancelotti, Alaves maçı sonrası Arda ile yaptığı görüşmede genç oyuncuya duydukları güveni dile getirdi. Davide Ancelotti’nin Arda Güler’e “Oyununa güvenimizin tam. Bunu bil istedim. En iyi şekilde çalışmana ihtiyacımız var” dediği öğrenildi.

Öte yandan Arda Güler’in Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Arsenal’i konuk edecekleri maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Bu sezon Real Madrid forması ile 34 maça çıkan Arda Güler 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

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