Ancelotti’ye büyük şok! Hapis cezası istediler

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya vergi dairesine gelir beyan etmediği iddiasıyla önümüzdeki hafta yargılanacak. Madrid Eyalet Mahkemesi, deneyimli teknik adamın davasını 2 Nisan Çarşamba günü görüşecek.

İspanyol Savcılığı, Ancelotti'nin 2014 ve 2015 yıllarında toplam 1 milyon eurodan fazla vergi kaçırdığını öne sürdü.

GELİRLERİNİ DOĞRU BEYAN ETMEDİ

İddianamede, Ancelotti'nin gelirlerini doğru şekilde beyan etmediği ve bu şekilde vergi yükümlülüğünden kaçtığı belirtildi. Savcılık, İtalyan teknik adam hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası talebinde bulundu.

Savcılar Ancelotti'yi, İspanya'da vergi mükellefi olduğunu beyan etmesine ve evinin Madrid'de olduğunu belirtmesine rağmen, vergi beyannamelerinde sadece bu iki yıl boyunca Real Madrid'den aldığı kişisel ücreti beyan etmekle suçluyor.

İddiaya göre Ancelotti, imaj haklarının yanı sıra gayrimenkul gibi diğer kaynaklardan elde ettiği ekstra kazançları gizlemek için 'kafa karıştırıcı' ve 'karmaşık' bir paravan şirketler sistemi kurmakla suçlanıyor.

Savcılara göre deneyimli teknik adam, imaj haklarının satışından 2014 yılında 1,24 milyon avro, 2015 yılında ise 2,96 milyon avro kazandı.

Vergi otoriteleri, bu tür gelirlerin eksik beyan edilmesinin İspanya'da ciddi bir suç teşkil ettiğini belirtti.