Ancelotti’ye tepkiler büyüyor: Korkunç kararlar aldı

İspanya LaLiga'da Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına konuk oldu. Zorlu geçen mücadelede 2-1 mağlup olan Madrid ekibi, Barcelona ile puan farkının yeniden 4'e yükselmesine engel olamadı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Berenguer, 80. dakikada ise Guruzeta kaydetti. Real Madrid'in tek golü ise 78. dakikada Bellingham'dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın 68. dakikasında Kylian Mbappe, penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturamadı.

ANCELOTTI'YE ARDA GÜLER TEPKİSİ

Karşılaşmanın 88. dakikasında Endrick ile birlikte oyuna dahil olan Arda Güler, kısa sürede Real Madrid'e çare olamadı. Sosyal medyada İspanyol taraftlar, Arda Güler'in oyuna bu kadar geç girmesine dolayı Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

Milli futbolcunun 88. dakikada oyuna girmesinin "Korkunç" olduğunu dile getiren taraftarlar, "Arda Güler'in oynamaması ciddi bir sorun. Ancelotti ne yaptığını bilmiyor" diyerek sert çıktı. Öte yandan Arda Güler'in oyuna girdikten sonra Real Madrid orta sahasında yer alan tüm oyunculardan daha etkileyici bir performans ortaya koyduğu görüşü belirtildi.