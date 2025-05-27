ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

Samsun Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma (ANDA) Derneği, arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla Kocadağ'da geniş çaplı saha eğitimi gerçekleştirdi.

Samsun Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma (ANDA) Derneği, arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla Kocadağ'da geniş çaplı saha eğitimi gerçekleştirdi. 121 bin metrekarelik alanda düzenlenen zorlu parkurda gönüllüler, gerçek bir kurtarma senaryosu üzerinden tatbikat yaptı.

Eğitime, 23 kişilik ANDA gönüllü ekibiyle birlikte, telsiz iletişimi desteği sağlayan Türkiye Afet ve Acil Durum Haberleşme Derneği(TRAC) Samsun Şubesi de katıldı. Senaryo gereği ormanlık alana saklanan manken, sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarıyla iz sürülerek arandı.

İki ayrı ekip önce kendi güzergahlarında "iz takibi ve iz okuma" yöntemleriyle arama yaparken, sonrasında ekiplerin birleşmesiyle birlikte tüm alan "grid arama tekniği" ile tarandı. Engebeli arazide telsiz iletişimi TRAC tarafından kurulan röle sistemiyle sağlanarak, saha ile kriz masası arasında kesintisiz bağlantı kuruldu.

Yaklaşık 3 saat süren arama sonunda, kayalık alandaki bir oyukta bulunan manken telsizle kriz merkezine bildirildi. Gönüllüler, sedye yardımıyla mankeni güvenli alana taşıyarak tatbikatı başarıyla tamamladı.

ANDA yetkilileri, bu tür uygulamalı eğitimlerin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, eğitime destek veren tüm gönüllü ve kurumlara teşekkür etti.

ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

ANDA gönüllülerinden Kocadağ’da arama-kurtarma eğitimi

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