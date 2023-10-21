Andaç Gürkan Kocabıyık: Pozisyon vermeden maçı kaybettik

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Kocaelispor'a 2-1 kaybeden Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Andaç Gürkan Kocabıyık: Pozisyon vermeden maçı kaybettik

Andaç Gürkan Kocabıyık, maçın ardından Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocabıyık, ilk golü erken yediklerini belirterek, "Beraberlik golüyle birlikte maça denge geldi. Sonrasında talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıya daha arzulu başladık. Birçok pozisyon bulduk. İstediğimiz sonucu alamadık. Kırmızı kartı yedikten sonra oyundan düştük. Pozisyon vermeden maçı kaybettik. Çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Umarım bu maçtan sonra daha iyi bir oyunla istediğimiz sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.

Yedikleri ikinci golü soyunma odasında izlemediklerini kaydeden Kocabıyık, "Hakem ve VAR izlediğine göre bir sıkıntı yok. Talihsiz bir goldü. Oyuncular faul diye durmuşken böyle bir gol yememiz kötü oldu. Sonrasında da moralimiz bozuldu. Oyuncular, ikinci yarı toparlandı ama yine de golü bulamadık. Beklemediğimiz bir sonuç oldu." diye konuştu.

İkinci golde hata yapan kaleci Ferhat Kaplan ile pozisyonla ilgili konuşmadığını dile getiren Kocabıyık, "Zeminden seken bir top oldu. Ferhat'ın da morali bu golden sonra bozuldu. Topu isteyerek bırakmadı. Zeminin azizliğine uğradı. Futbolda böyle şeyler var." değerlendirmesinde bulundu.

- Ertuğrul Sağlam: "Bizim, güçlü ve karakterli bir oyuncu gurubumuz var"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Filistin'de yaşanan üzücü olaylar sebebiyle futbol konuşmanın zor olduğunu söyledi.

Ertuğrul Sağlam, Filistin'deki saldırılarla ilgili, "Hastaneler bombalanırken, bebekler ve çocuklar ölürken, yaşlı ve savunmasız insanlar zulüme uğrarken futbol konuşmak bana zor geliyor. Bu soykırıma varan zulmü lanetliyorum. Tüm dünyayı ve İslam alemini, sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlam, geçen hafta sona eren galibiyet serisine yeniden başlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Karşımızda geçen maçta Keçiörengücü galibiyetiyle moral bulan ve mücadele eden bir takım vardı. Ayrıca sahanın zemini de futbol oynamak isteyen takımlar için çok büyük dezavantaj. Mazeret ortaya koymak istemiyorum. Oyuncularıma hep güçlü insanların ne olursa olsun hedeflerine ulaştığını söylerim. Bizim, güçlü ve karakterli bir oyuncu grubumuz var. İnşallah bu maçla beraber yeni bir galibiyet serisine başlarız. Haftaya Gençlerbirliği karşısında ceza uygulamasından dolayı taraftarımızın birçoğundan mahrum kalacağız. Ama bugün dolu tribünlere karşı oynadık. Kocaelispor taraftarının gücünü arkamızda hissettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti de bilet bedelinden dolayı buraya gelemeyen tüm Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum."

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