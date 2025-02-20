Anderlecht - Fenerbahçe 1-1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-0'ın rövanşında Anderlecht'e konuk oluyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 4.dakikasında Anderlecht defansının hatasıyla topu kapan Dzeko boş pozisyondaki En Nesyri'yi gördü. En Nesyri düzgün bir vuruşla durumu 1-0 yaptı.

Maçın 8. dakikasında tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle maçın hakemi Scharer oyunu durdurup soyunma odasına gitti. Oyuncularda soyunma odasına gitti. Stadyumda yapılan anonsla, Anderlechtli taraftarlara yönelik ciddi bir uyarı yapıldı "Bazı seyircilerin maçı etkileyen ırkçı davranışlarından ötürü maç iptal edilebilir!"

Yaklaşık 15.dakika sonra hakem Scharer maça dönerek oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

Maçın 19. dakikasında kaleci İrfan Can'ın ıska geçtiği topta Vazquez topu ağlara yolladı 1-1

İKİ TAKIMIN 11'İ

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Dendoncker, Leoni, Maamar, Huerta, Hazard, Vazquez

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko