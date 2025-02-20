Anderlecht - Fenerbahçe 1-1

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anderlecht - Fenerbahçe 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında İstanbul'da 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile rövanş mücadelesinde karşılıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-0'ın rövanşında Anderlecht'e konuk oluyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 4.dakikasında Anderlecht defansının hatasıyla topu kapan Dzeko boş pozisyondaki En Nesyri'yi gördü. En Nesyri düzgün bir vuruşla durumu 1-0 yaptı.

Maçın 8. dakikasında tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle maçın hakemi Scharer oyunu durdurup soyunma odasına gitti. Oyuncularda soyunma odasına gitti. Stadyumda yapılan anonsla, Anderlechtli taraftarlara yönelik ciddi bir uyarı yapıldı "Bazı seyircilerin maçı etkileyen ırkçı davranışlarından ötürü maç iptal edilebilir!"

Yaklaşık 15.dakika sonra hakem Scharer maça dönerek oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

Maçın 19. dakikasında kaleci İrfan Can'ın ıska geçtiği topta Vazquez topu ağlara yolladı 1-1

İKİ TAKIMIN 11'İ

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Dendoncker, Leoni, Maamar, Huerta, Hazard, Vazquez

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

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