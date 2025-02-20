Anderlecht - Fenerbahçe maçını durduran kavga

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Anderlecht ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle 7. dakikada durmuştu.

Maçın henüz başında tribünlerde meydana gelen olayda Anderlechtli taraftarların bir Fenerbahçeli taraftara saldırması üzerine hakem Scharer ve futbolcular, güvenlik önlemleri için soyunma odasına gitti.

15 DAKİKA SONRA MAÇ DEVAM ETTİ

O kavga anları kameralara yansırken Anderlechtli taraftarlara yönelik ciddi bir uyarı yapıldı ve "Bazı seyircilerin maçı etkileyen ırkçı davranışlarından ötürü maç iptal edilebilir!" denildi.

Hakem Scharer yaklaşık 15.dakika sonra oyuncularla beraber sahaya dönerek oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

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