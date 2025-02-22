Anderlecht tribündeki skandal sonrası harekete geçti: Ağır ceza gelecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anderlecht tribündeki skandal sonrası harekete geçti: Ağır ceza gelecek

Fenerbahçe’nin Anderlecht’e konuk olduğu maçta tribünlerden gelen ırkçı saldırı ve kavga sonrası flaş bir karar geldi. Belçika ekibi yaptığı açıklamada ağır cezaların geleceğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında tribünde çıkan kavga nedeniyle maça kısa süreli ara verildi, karşılaşma yaklaşık 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.

Trbinüdeki şiddet gündeme otururken, Belçika ekibinden konuya dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında çıkan olaylara karışan taraftarların davranışlarının mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

ÖNLEM OLARAK TRİBÜN KAPATILACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp, 23 Şubat Pazar günü Union ile oynanacak maç için N5 bölümünü kapatma kararı almış olup, olaya karışan kişilerin gelecek müsabakalara katılmasını yasaklamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Olaya karışan tüm kişiler polisle iş birliği içinde tespit edilecek ve stadyumdan men edilecektir."

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