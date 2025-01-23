Anderlecht, Viktoria Plzen deplasmanında neye uğradığını şaşırdı

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Anderlecht, Viktoria Plzen deplasmanında neye uğradığını şaşırdı

Anderlecht, Viktoria Plzen deplasmanında 2-0 yenilerek ilk 8’e girme şansını kaçırdı. Belçika temsilcisi, haftaya Hoffenheim karşısında toparlanmak zorunda.

Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Belçika temsilcisi RSC Anderlecht’i kendi sahasında 2-0 mağlup ederek grup aşamasında dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Bu yenilgi, Anderlecht’in ilk 8 umutlarını bir sonraki haftaya taşımasına neden oldu.

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AVRUPA LİGİ’NDE KRİTİK 7. HAFTA

Viktoria Plzen, maça hızlı başlayarak 3. dakikada Matej Vydra’nın golüyle öne geçti. Gruptaki performansıyla göz dolduran Prince Adu ise 45. dakikada attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Gana asıllı genç oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi’ndeki üçüncü golünü kaydetti ve takımını sırtlayan isimlerden biri oldu. Maç boyunca Plzen’in oyun disiplinine sahip olduğu ve defansif organizasyonda neredeyse kusursuz bir performans sergilediği gözlemlendi.

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ANDERLECHT’İN KAYIP GECESİ

David Hubert’in çalıştırdığı Anderlecht, maç boyunca topa %70 oranında sahip olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyamadı. Toplamda sadece altı şut çekebilen Belçika temsilcisi, bunların yalnızca ikisinde isabet sağlayabildi. Plzen savunması, Belçikalı oyunculara boş alan bırakmazken, özellikle Cadu ve Kalvach ikilisi maçın kritik müdahalelerine imza attı.

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GRUBUN SON HAFTASI HEYECANLI GEÇECEK

Anderlecht, bu yenilginin ardından grupta beşinci sıraya geriledi. İlk 8'e kalabilmesi için son hafta Hoffenheim karşısında kazanması gerekiyor. Viktoria Plzen ise aldığı bu galibiyetle dokuzuncu sıraya yükseldi ve umutlarını korudu. Maç boyunca üç kez direğe takılan Çek ekibi, skoru daha da açma fırsatını kaçırdı.

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