Anderlecht'in Dennis teklifine Göztepe'den yanıt

Göztepe, bir yandan kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Sarı-kırmızılıların birçok futbolcusu Avrupa takımlarının dikkatini çekerken, bu isimlerden son olarak vitrine çıkan 2004 doğumlu Anthony Dennis oldu. Belçika takımı Anderlecht’in, temsilcilerine Nijeryalı oyuncuyu sezon içerisinde takip ettirip raporlar aldığı öğrenildi. Bu raporlar doğrultusunda da sezonun tamamlanmasıyla birlikte Anderlecht’in, Anthony Dennis için İzmir ekibinin kapısını çaldığı ve genç orta saha oyuncusu için 3.3 milyon euroluk teklif sunduğu bildirildi. Göztepe ise bu teklifi yetersiz bularak reddetti.

BEKLENTİ ÇİFT HANELER

Tarafların ilk teklifte anlaşmamasına rağmen masadan kalkmadığı ifade edilirken, sarı-kırmızılıların beklentisinin ise çift haneler olduğu kaydedildi. Bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanması bekleniyor.

Anthony Dennis, 2022-2023 sezonunda Göztepe’nin altyapısına transfer olurken, 2023-2024 sezonunun ortalarında da A takıma dahil edildi. Sarı-kırmızılılar ile geçen sezon 37 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 3 asist yapmayı başardı.

Nijerya Milli Takımı’na da seçilen başarılı orta saha oyuncusu ile sezon içerisinde Almanya’dan Hoffenheim, Augsburg ve Mainz 05 ekipleri de ilgilenmişti.