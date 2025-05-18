Anderson Talisca 3. rap albümü Notas'ı yayınladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca sadece sahalarda değil saha dışında da hünerlerini gösteriyor.

NOTAS ALBÜMÜ PİYASADA

Talisca 'Notas' ismini verdiği 3. stüdyo albümünü piyasaya sürdü. Albüm toplamda otuz dakika uzunluğundaki 11 şarkıdan oluşuyor. Brezilyalı oyuncunun, futbola ara verilecek olan yaz aylarında konserlerine başlaması ve bu takvimi yakında duyurması bekleniyor.

MÜZİK TUTKUSU

Müzik aşkını her seferinde dile getiren Talisca "Müzik tutkumdan asla vazgeçmem." derken bu sezon Fenerbahçe formasını 20 kez terletti. Brezilyalı yıldız 12 gol ve 1 asist performansı gösterdi.