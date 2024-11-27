Anderson Talisca Fenerbahçe'ye Geliyor Mu?

Talisca’nın Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiaları gündeme gelirken, yıldız oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

SAKATLIK MI TRANSFER HAZIRLIĞI MI?

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtilen Anderson Talisca, Al Nassr’ın son iki karşılaşmasında sahada yer almadı. Bu durum, Brezilyalı yıldızın transfer görüşmeleri nedeniyle kadro dışı kaldığı söylentilerine yol açtı. Ancak Suudi Arabistan basını, Talisca'nın bu maçlara sakatlığı nedeniyle çıkmadığını öne sürdü.

Haberlere göre, Anderson Talisca sakatlık sürecini geride bıraktı ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nde oynanacak olan Damak FC maçında forma giymesi bekleniyor. Bu gelişme, transfer söylentilerini bir nebze yatıştırsa da Brezilyalı oyuncunun geleceği hakkında net bir açıklama yapılmadı.

30 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Al Nassr formasıyla 17 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atarak takımına önemli bir katkı sağladı. Talisca'nın hücum hattındaki yetenekleri ve golcü kimliği, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için cazip bir transfer hedefi olmasını sağlıyor.

Şu an için Talisca’nın Fenerbahçe’ye transferi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Brezilyalı oyuncunun adı transfer döneminde sıkça anılmaya devam ederken, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili somut adımların atılıp atılmayacağı merakla bekleniyor.