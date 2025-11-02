Süper Lig devi Fenerbahçe'nin formasını terleten Anderson Talisca için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli 10 numaranın ülkesinin köklü ekibine transfer olacağı iddia edildi. İşte Anderson Talisca'nın kendisine yapılan teklifi kabul ettiği kaydedildi.

BİR TÜRLÜ DİKİŞ TUTMADI

Geride kalan sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'dan transfer edilen ve dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca, bir türlü istenen seviyeye çıkamadı. Takıma katıldığı günden bu yana geleceği tartılışan yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı.

ANDERSON TALISCA'YI İKNA ETTİLER

Akşam'da yer alan habere göre; Anderson Talisca, Flamengo'ya transfer olmayı kabul etti. Haberde, Fenerbahçe'nin ocak ayında Anderson Talisca'nın ayrılığına izin verebileceği kaydedilirken, "Flamengo, onu getirmeye ikna etti; fakat bu sezon sonu da olabilir. Görüşmeler ilerledi." ifadeleri yer aldı.

SEZON RAKAMLARI

Tecrübeli oyuncu, bu sezon şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 15 resmi maçta boy gösterdi. Toplam 793 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 6 gol attı ve 1 de asist üretti.